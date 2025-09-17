Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Обливском районе 16-летний водитель «ВАЗ-21440» врезался в ограду кладбища

В хуторе Лобачев Обливского района 16-летний водитель «ВАЗ-21440», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в ограждение кладбища. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

В результате аварии 18-летний пассажир получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Как отметили в ведомстве, в отношении лица, передавшего несовершеннолетнему управление транспортным средством, составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ.

А в отношении родителей 16-летнего водителя составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Наталья Белоштейн

