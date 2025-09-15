СКА заглушил «Ладу»

СКА одержал вторую победу в чемпионате КХЛ, обыграв в Ледовом дворце «Ладу» из Тольятти со счетом 6:1. Первые шайбы в КХЛ забросили 22-летний нападающий Никита Дишковский, воспитанник клуба, а также канадский форвард Джозеф Бландизи. Игра армейцев становится все более узнаваемой и непредсказуемой для соперников, к чему и стремится тренерский штаб.

Хоккейный матч между командами СКА – «ЛАДА»

Фото: ХК СКА Хоккейный матч между командами СКА – «ЛАДА»

Фото: ХК СКА

Когда-то, в девяностых, «Лада» была одним из самых богатых российских клубов — благодаря могуществу автоконцерна, базирующегося в Тольятти. Тогда волжане дважды выиграли титул чемпиона России. СКА в тем времена о таких успехах не мог и мечтать. Команда не имела хорошего финансирования, ведя борьбу за сохранение места в высшем эшелоне российского хоккея. С годами ситуация поменялась на противоположную. Армейский клуб стал одним из самых могущественных в КХЛ, а «Лада» играла в низшей лиге. Только в прошлом сезоне ее приняли в КХЛ. И сейчас команда ищет свое лицо, пытается адаптироваться в элитном дивизионе.

У СКА — тоже новая команда, но в ней игроки более высокого уровня. И тренерский штаб ведет понятную политику, постепенно формируя игровой стиль. В предыдущем матче петербуржцы «вынесли» на своей площадке челябинский «Трактор», финалиста прошлогоднего Кубка Гагарина, со счетом 5:2. Сейчас «разобрали на части» клуб из Тольятти, забросив больше и пропустив меньше. Только второй период получился для армейцев со знаком минус: они проиграли его 0:1. В первом СКА забросил три шайбы и взял передышку. В третьей двадцатиминутке все встало на свои места: снова три гола от СКА. Одну из шайб забросил канадский нападающий Джозеф Бландизи. Матч с «Трактором» он пропускал из-за дисквалификации, полученной за неприличный жест, который Бландизи показал в игре против нижегородского «Торпедо» (СКА проиграли ее в овертайме 2:3). Легионеру объяснили, что надо «становиться русским» — в том смысле, что не размахивать руками во время матча. Бландизи исправился и действовал, по словам главного тренера петербургской команды Игоря Ларионова, очень полезно. Он забросил свою первую шайбу в КХЛ, развернувшись на пятачке.

Также открыл счет свои голам в лиге 22-летний Никита Дишковский, форвард СКА. Он забросил две шайбы, включая последнюю. В дуэли с «Трактором» Дишковский, игравший с 2018 года в системе СКА, записал на свой счет три голевые передачи. Так что теперь он — один из лучших бомбардиров команды наряду с Валентином Зыковым и Маратом Хайруллиным, опытными игроками (у тех тоже по пять очков). Правда, Зыков и Хайруллин провели по четыре матча за СКА, а Дишковский — три. Никита — открытие старта сезона.

На пресс-конференциях главного тренера СКА теперь не звучат речи про то, что клуб должен выигрывать Кубок Гагарина, про славные традиции российского хоккея, про то, что судьи не дают выигрывать, лед не везде одинаковый, а травмы преследуют игроков на каждом шагу, как и удаления, которые «надо убрать». Весь этот набор аргументов, которые использовал для общения с журналистами и оправдания неудач Роман Ротенберг, предыдущий главный тренер СКА, ушел в прошлое. Игорь Ларионов, лучше знакомый с большими победами как игрок, объясняет вещи, касающиеся исключительно хоккея: какого стиля придерживается СКА, почему в воротах тот, а не другой вратарь, почему что-то не получается и что-то получается, к чему стремится команда. Да и болельщики с трибун это видят: теперь СКА играет в коллективный хоккей, где вся пятерка атакуют и обороняется. Держать под контролем шайбу, быстро думать, быстро двигаться, отрабатывать «от и до», предлагать сопернику неожиданные ходы — вот основные принципы. Они начинают работать, что видно по результатам. И то, что «все только начинается»,— тоже верно. Сезон длинный, и выводы по выступлению СКА надо будет делать весной.

Следующий матч армейцы проведут 19 сентября также на своей площадке — в Ледовом дворце. Их соперник — минское «Динамо».

Кирилл Легков