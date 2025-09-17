С арбитражного управляющего донской птицефабрики взыскивают 4,8 млн рублей

Действующий конкурсный управляющий ОАО «Птицефабрика имени А.А.Черникова» (Ростовская область) Андрей Семеняков обратился в суд с иском о взыскании 4,8 млн руб. с бывшего управляющего Андрея Вершинина. Деньги должны будут выплатить обанкротившемуся предприятию. Определение о принятии жалобы к рассмотрению размещено в картотеке суда.

В исковом заявлении Андрей Семеняков обращает внимание на то, что предыдущий управляющий нанес фабрике убытки своим бездействием. В качестве третьих лиц к делу привлеки страховую компанию «Тит» и САУ «Национальный центр реструктуризации и банкротства».

Птицефабрика проходит процедуру банкротства с 2019 года. Изначально конкурсным управляющим был Андрей Вершинин, однако в 2023 году его отстранили. Новым управляющим в деле стал Андрей Семеняков. Спустя время один из кредиторов фабрики подал жалобу на действия Андрея Вершинина. Кредитор указал на затягивание процедуры реализации имущества должника и увеличение обязательств предприятия-банкрота. Суд принял сторону кредитора и признал бездействие Вершинина незаконным.

Сам Андрей Вершинин обратился с заявлением об установлении ему вознаграждения в размере 4,1 млн руб. за период управления обанкротившейся птицефабрикой. Решение по его заявлению будет принято в октябре.

Мария Хоперская