США направили $75 млн в созданный вместе с Украиной фонд

Американская корпорация DFC сообщила, что вложила $75 млн в фонд реконструкции Украины. Аналогичную сумму внесет правительство Украины. Это обеспечит стартовый капитал в $150 млн для инвестиций в добычу углеводородов и других важных минералов.

Кабинет министров Украины 1 мая опубликовал текст соглашения с США по недрам, которое было ратифицировано 12 мая. Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украина внесет 50% доходов от новой ренты и лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках.

США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом, и сделка не предусматривает прямых долговых обязательств украинской стороны. За первые 10 лет работы фонд не будет выплачивать дивиденды, все доходы будут реинвестироваться в разработку и переработку полезных ископаемых.