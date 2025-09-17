Handelsblatt: ЕС введет санкции против НПЗ и банков Индии и Китая

Власти Евросоюза решили ужесточить меры, прописанные в 19-м пакете санкций против России. Предлагается ввести ограничения против банков и нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Индии и Китая, сообщает 17 сентября немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС.

Подробностей новой инициативы издание не раскрывает, но отмечает, что санкции могут быть распространены на те индийские и китайские НПЗ, которые закупают российскую нефтью. Изначально европейские чиновники намеревались представить новый пакет санкций 16 сентября, но теперь ожидается, что это произойдет 19 сентября.

Handelsblatt пишет, что меры против Индии и Китая европейские чиновники решили прописать в 19-м пакет после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 16 сентября провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По его итогам она сообщила, что ЕК предложит ускорить отказ от российского ископаемого топлива, а 19-й пакет в целом будет направлен на криптовалюту, банки и энергетику.