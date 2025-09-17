Трое пешеходов пострадали в результате наезда Renault Sandero на Пейзажной улице

Иномарка, за рулем которой был 39-летний водитель, сбила трех человек у дома 2 по Пейзажной улице. Пострадавших сперва доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Авария произошла утром 17 сентября. KIA K5 при проезде перекрестка на «красный» столкнулся с машиной марки Renault Sandero под управлением 39-летней автомобилистки. Вторая иномарка сбила трех пешеходов, стоявших на тротуаре.

Среди пострадавших 39-летняя женщина, семилетняя девочка и 12-летний мальчик. Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт в Telegram-канале уточнили, их осмотрели, зафиксировали травмы и отпустили домой.

Татьяна Титаева