Более 28 тыс. участников СВО и их родственников поступили в вузы по квоте

В российские вузы по квотам для ветеранов военных действий на Украине и их родственников поступили 28,7 тыс. абитуриентов. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании с членами правительства. Всего, по его словам, для участников СВО выделили 50 тыс. льготных мест.

Как рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в колледжи по таким квотам в этом году поступили более 20 тыс. человек. В России растет средний балл аттестатов поступающих в колледжи. Всего в учреждения среднего профессионального образования подали 3,5 млн заявлений, отметил господин Кравцов.

Российские вузы закрыли почти все места, выделенные им в рамках приемной кампании. Всего в высшие учебные заведения поступило 904 тыс. человек.