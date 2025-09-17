Нейросети вошли в кадр

Искусственный интеллект (ИИ) все глубже проникает во все сферы жизни и бизнеса, и все острее встает вопрос о том, какие профессии нейросети смогут заменить в период глобального кадрового голода. Review KAZAN DIGITAL WEEK разбирался, какие специальности ИИ готов заменить уже сейчас, а какие — сделать еще более востребованными.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вне зоны замещения ИИ остаются профессии, требующие качеств, присущих только человеку. Это медики, психологи, педагоги и социальные работники.

Фото: пресс-служба раиса РТ

Согласно последним оценкам Международной организации труда (МОТ), до четверти всех рабочих мест в мире могут измениться с внедрением технологии искусственного интеллекта. Как оценивают в МОТ, наибольшая доля рабочих мест, которые могут оказаться под воздействием ИИ, приходится на развитые страны (34%). В странах с доходом выше среднего этот показатель составляет 25%, ниже среднего — 20%, в бедных странах проблема трансформации рабочих мест несущественна и может коснуться только 11% из них (см. „Ъ“ от 20 мая). В региональном разрезе максимальный показатель у Европы и Центральной Азии (32% всех рабочих мест), минимальный — 19%, Африка (см. „Ъ“ от 20 мая).

В России, где так же, как и в большинстве стран, рынок труда не насыщен, на ИИ уже сейчас возлагают надежды.

Для крупных городов актуальна нехватка кадров в передовых отраслях, в первую очередь в ИТ, где преимущественно и ждут эффекта от технологий на базе ИИ, однако не от замены ими сотрудников, а распределения задач. На данном этапе развития говорить о полной замене определенных профессий еще рано. «ИИ замещает рутинные и шаблонные операции в различных сферах и трансформирует рынок труда, он упрощает и ускоряет выполнение множества задач»,— объясняет директор направления Data Fusion «Лиги цифровой экономики» Александр Кобозев.

По данным внутреннего исследования Yandex Cloud на основании опроса участников рынка, нейросети помогают повысить эффективность сотрудников (это отметили 84% опрошенных), сократить время на выполнение задач (84%) и ускорить обмен информацией внутри компании (83%), рассказала руководитель по оптимизации бизнес-процессов на базе YandexGPT Эльвира Морозова. Руководитель направления по развитию бренда работодателя Т-Банка Евгения Хейнман прогнозирует, что к 2026 году более 25% нового кода будет написано с помощью ИИ — это в шесть раз больше, чем сейчас. И уже через год 100% сотрудников компании будут использовать ИИ в ежедневной работе. Но стоит отметить, добавляет она, что на текущем этапе технологии ИИ выступают как инструмент поддержки и повышения эффективности, а не как замена специалистов.

Рутина для робота

В 2023–2024 годах количество вакансий специалистов, умеющих работать с ИИ, выросло вдвое по сравнению с периодом 2021–2022 годов, оценивали специалисты hh.ru. Участники ИТ-рынка считают, что нейросети в первую очередь актуальны для профессий, где большой объем рутинных задач. Цифровые ассистенты уже сегодня успешно автоматизируют работу операторов колл-центров. В Т-Банке указывают, что до 40% обращений в службу поддержки обрабатываются с помощью ИИ. Сначала с клиентом взаимодействует бот, а специалисты подключаются, когда требуется индивидуальный подход или решение нестандартной задачи, уточняют в банке.

ИТ-решения, в том числе ИИ, помогают компенсировать нехватку кадров, особенно в сферах, где высока текучесть и нагрузка: среди операторов колл-центров, контент-менеджеров, младших юристов, аналитиков начального уровня и переводчиков. «Автоматизация помогает снизить зависимость от массового найма и позволяет существующим сотрудникам работать более эффективно»,— считает руководитель направления «Искусственный интеллект» Softline Digital (ГК Softline) Максим Милков. С ним солидарен Александр Кобозев: «ИТ-решения действительно способны помочь преодолеть дефицит кадров, хотя и с существенными ограничениями: в логистике и транспорте ИИ-алгоритмы оптимизируют маршруты доставки, в медицине технологии ИИ усиливают диагностику и расширяют возможности телемедицины, сельское хозяйство модернизируется за счет интеграции дронов и ИИ-аналитики, в розничной торговле применяется автоматизация складов». При этом он отмечает, что развитие ИИ-технологий требует существенной поддержки квалифицированных специалистов: инженеров, data-аналитиков, разработчиков.

Заместитель руководителя направления Т1 ИИ Сергей Карпович (Холдинг Т1) обращает внимание на тенденцию перераспределения ролей: «ИИ занимается рутиной, люди — управлением, контролем и более сложными делами». Из-за этого формируются гибридные специальности (аналитик, совмещающий предметную область с управлением ИИ-инструментами). «В подобных условиях возрастает ценность soft skills — критического мышления, коммуникации и адаптивности, которые недоступны алгоритмам»,— считает Александр Кобозев, при этом упоминая, что «снижается потребность в специалистах, выполняющих базовые рутинные задачи, а также на кросс-функциональных экспертов, способных совмещать компетенции из смежных дисциплин».

Профессии вне времени

Искусственный интеллект будет постепенно проникать практически во все сферы, трансформируя каждую профессию — от строителя до композитора. «Адаптацию необходимо будет пройти всем»,— утверждает гендиректор Cloud X Денис Хлебородов. Своим прогнозом насчет будущих востребованных профессий поделился и Сергей Карпович: «Востребованными станут специалисты по машинному обучению, инженеры данных, промт-инженеры, архитекторы ИТ-систем и разработчики ИИ-решений». Возрастет потребность в экспертах по кибербезопасности, а также в специалистах по этике ИИ. Высоко оцениваться будут эксперты, способные совмещать технические знания с пониманием бизнес-процессов, считает эксперт.

Понадобятся специалисты, которые могут мыслить концептуально, создавать по-настоящему новые, оригинальные модели. Соответственно, понадобятся серьезные аналитические и когнитивные навыки: математика высокого уровня, философия, социология и все, что находится на пересечении различных естественных наук, считает гендиректор «Рексофт Консалтинга» Андрей Скорочкин.

Однако вне зоны замещения ИИ остаются профессии, требующие качеств, присущих только человеку,— эмпатии, креативности, интуиции, способности принимать нестандартные решения в условиях неопределенности, говорит Александр Кобозев. В первую очередь это медики, психологи, педагоги и социальные работники —

в данных специальностях важны умения понимать, сопереживать и находить индивидуальный подход. «Сложно автоматизировать управленческие роли, особенно на уровне стратегического и кризисного менеджмента. Лидерство, способность вдохновлять команду, принимать решения в неоднозначных ситуациях — это те качества, которые пока недостижимы для ИИ»,— добавляет Сергей Карпович.

