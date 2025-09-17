В Ростовской области жилье для туристов за год подорожало на 13%

За год в Ростовской области средний чек на туристическое жилье увеличился на 13%, достигнув 4,9 тыс. руб. (за ночь). Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу платформы Bronevik.com.

При этом спрос в этой сфере уменьшился на 7%, а средняя длительность проживания составила 1–2 ночи.

Наиболее активно бронирования совершали в Ростове-на-Дону (58% от всех заказов по области). В тройку лидеров вошли Таганрог (11%) и Каменск-Шахтинский (7%).

Мария Хоперская