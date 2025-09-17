В Каменске-Шахтинском из-за пожара ввели временное ограничение движения

Из-за сильного задымления от ландшафтного пожара в микрорайоне Лиховском Каменске-Шахтинского ограничено движение транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Ограничение движения действует по ул. Бабичева и переулкам Новому и Советскому.

Экипажи дорожной полиции работают на месте и обеспечивают безопасность дорожного движения.

Госавтоинспекция Ростовской области призвала водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута, соблюдать требования дорожных знаков и быть предельно внимательными на дороге.

Наталья Белоштейн