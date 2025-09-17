Банки готовятся к рекорду

Прибыль российских банков к концу этого года может побить исторический рекорд, совокупно рынок заработает 4 трлн руб. Такой прогноз опубликовало агентство «Национальные кредитные рейтинги». Для сравнения — чистая прибыль за прошлый год составила 3,8 трлн руб., и это стало лучшим результатом рынка, уточняет РБК.

Новый рекорд возможен при условии снижения ключевой ставки и росте курса доллара, пояснил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: «Это вполне достижимо, учитывая недавнее решение ЦБ по ключевой ставке и ее ожидаемое дополнительное снижение до конца года на два-три процентных пункта, то есть до 15-14%. Это обеспечит рост спроса на займы, будет заметное восстановление портфелей во всех сегментах кредитования. При этом, на наш взгляд, банкам удастся сохранить достаточно высокий уровень маржинальности, несмотря на снижение ставок на рынке в целом. Это позволит нарастить чистый процентный доход, который, собственно, является основным источником формирования прибыли.

Дополнительно мы ожидаем, что в случае некоторого ослабления рубля к концу года примерно на 10-15% игроки рынка смогут дополнительно заработать как на переоценке своих валютных активов, так и в целом на операциях с иностранной валютой в связи с ростом спроса на нее. Это может добавить им 100-200 млрд руб. прибыли. Это во многом, конечно, прибыль бумажная, но тем не менее она учитывается в финансовом результате. Мы полагаем, что это может стать одним из источников рекорда в 2025-м и банки могут перешагнуть отметку в 4 трлн руб. при таком оптимистичном сценарии».

Другие аналитики не разделяют такого оптимизма. По их мнению, наоборот, банки могут потерять в чистой прибыли из-за охлаждения кредитования и вызревания плохих долгов. И это замедление прибыльности будет довольно затяжным, полагает управляющий директор отдела валидации компании «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Наш прогноз поменьше, чем в прошлом году, — 3,5 трлн руб. Почему прибыль не может поставить новый рекорд? Здесь основной фактор — это, конечно, охлаждение кредитования. Розничный сегмент в этом году рос довольно скромно, и, что важнее, по кредитному портфелю здесь довольно заметно начинают проявляться потери, то есть заемщики уходят в дефолт. Если в предшествующие годы все подобные проблемы уверенно размывались новыми выдачами и теми доходами, которые они генерировали, то сейчас такого эффекта нет. Этот фактор не будет критичным из-за того, что все-таки сформированные ранее кредитные портфели продолжают генерировать довольно большой и устойчивый процентный поток, но рост для сектора, по крайней мере в рознице, временно приостановлен. И этот период будет довольно длительным».

Пока банковскому сектору удалось заработать только 2 трлн руб., такая сумма фигурирует в отчете Центробанка с января по июль. По итогам году чистая прибыль сектора не превысит 3-3,5 трлн руб., прогнозирует регулятор.

Светлана Белова