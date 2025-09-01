В Белгородской области ищут подрядчика для ремонта дороги за 207 млн рублей

Областное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» объявило аукцион по выбору подрядчика для ремонта участка дороги Долгое — Россошь — Потоловка в Вейделевском районе. Начальная цена контракта составляет 207 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Подрядчику необходимо обновить 7 км дороги с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Гарантия на них составит от трех месяцев до десяти лет в зависимости от услуги.

Согласно описанию объекта закупки, победителю аукциона нужно будет обновить дорожное покрытие, отремонтировать несколько трубопроводов, устроить тротуары, пересечения и примыкания, автобусные остановки, установить ограждение, дорожные знаки и нанести разметку.

Подавать заявки на участие в торгах можно до 9 сентября, итоги планируется подвести 11 сентября.

В Воронежской области на прошлой неделе начали искать подрядчиков для ремонта дорог в 2026 году за 3,2 млрд руб.

Алина Морозова