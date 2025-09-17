В Ростове несостоявшегося подрывника приговорили к 14 годам лишения свободы

В Ростове-на-Дону огласили приговор Евгению Курдоглу. Его признали виновным в приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и незаконном хранении оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов (п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Установлено, что в июне 2024 года подсудимый находился на территории Республики Крым. Там с ним на связь вышло неустановленное лицо, которое представилось сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины. Неизвестный предложил Курдоглу взорвать насосную станцию в Останинском сельском поселении Ленинского района региона. Предложение подсудимый принял. Позднее он получил координаты тайника с самодельным взрывным устройством и места взрыва.

Насосная станция, которую выбрали для совершения теракта, предназначалась для наполнения Станционного водохранилища из Северо-Крымского канала через Зеленоярское водохранилище и водоснабжения более 170 тыс человек.

Довести дело до конца у Курдоглу не вышло — 11 июля 2024 года его задержали, а СВУ изъяли. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы со штрафом в 400 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Мария Хоперская