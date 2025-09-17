Госдума приняла закон о наружной рекламе на космических кораблях

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, позволяющий «Роскосмосу» размещать рекламу на космических кораблях и спутниках.

Прибыль от рекламы предлагается делить пополам: в федеральный бюджет в виде неналоговых доходов и на формирование специальных резервных фондов «Роскосмоса».

Авторы законопроекта ожидают, что рекламу будут заказывать банки и страховые компании. Кроме того, некоторые организации выразили желание участвовать в разработке названий для космических кораблей и аппаратов. Это может стать еще одним источником дохода, следует из пояснительной записки.

По оценкам «Роскосмоса», доход от размещения рекламы на космической технике может достигать 200 млн руб. за контракт. Такие рекламные кампании будут популяризировать космическую деятельность, привлекать молодые кадры в отрасль, а также способствовать развитию инновационных космических программ, считают авторы инициативы.

