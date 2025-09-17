Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Каменске-Шахтинском количество горящих домов увеличилось до семи

Количество пострадавших в ландшафтном пожаре частных домов в Каменске-Шахтинском увеличилось до семи. Работы по ликвидации возгорания продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Для жильцов пострадавших в огне домов на базе местной школы развернут пункт временного размещения.

По последним данным МЧС, пламя удалось локализовать.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что ландшафтный пожар в Каменске-Шахтинском распространился на площади 700 кв. м. К тушению привлечены 55 специалистов и 17 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все