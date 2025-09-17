Трамп прокатился в карете британского монарха Карла III

Британский король Карл III принял президента США Дональда Трампа в Виндзорском замке. Туда они доехали на государственной карете монарха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо: принцесса Уэльская Кэтрин, принц Уэльский Уильям, Дональд Трамп и Мелания Трамп Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters Король Карл III и королева Камила приветствуют чету Трампов Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters Дональд Трамп и Карл III едут в Виндзорский замок Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters Члены конного полка Королевской конной гвардии Фото: Toby Melville / Pool / Reuters Военнослужащие выстроились на пути следования кареты с Дональдом Трампом и Карлом III Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters Карета с Дональдом Трампом и Карлом III прибыла ко входу в Виндзорский дворец Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters Дональд Трамп и Карл III обходят строй почетного караула Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters Королева Камила и Мелания Трамп прибывают к Виндзору Фото: Adrian Dennis / Pool / Reuters Процессия на пути к Виндзорскому замку Фото: Andrew Matthews / Pool / Reuters Карл III и Дональд Трамп осматривают строй почетного караула Фото: Kevin Lamarque / Reuters Принц и принцесса Уэльские, президент США и первая леди, а такэже король и королева Британии на торжественной церемонии Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters Дональд Трамп приветствует личного секретаря Карла III сэра Клайва Олдертона и личного секретаря королевы Камилы Софи Деншам Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters Военнослужащие Королевских военно-воздушных сил маршируют в составе процессии к Виндзорскому замку Фото: Adrian Dennis / Pool / Reuters Проход шотландских военнослужащих с волынками Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters Дональд Трамп и Карл III на территории Виндзора Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters Госсекретарь Марко Рубио с членами американской делегации наблюдают за торжественной церемонией Фото: Kevin Lamarque / Reuters Военнослужащие Королевской конной артиллерии на торжественной церемонии Фото: Kevin Lamarque / Reuters Следующая фотография 1 / 17 Слева направо: принцесса Уэльская Кэтрин, принц Уэльский Уильям, Дональд Трамп и Мелания Трамп Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters Король Карл III и королева Камила приветствуют чету Трампов Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters Дональд Трамп и Карл III едут в Виндзорский замок Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters Члены конного полка Королевской конной гвардии Фото: Toby Melville / Pool / Reuters Военнослужащие выстроились на пути следования кареты с Дональдом Трампом и Карлом III Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters Карета с Дональдом Трампом и Карлом III прибыла ко входу в Виндзорский дворец Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters Дональд Трамп и Карл III обходят строй почетного караула Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters Королева Камила и Мелания Трамп прибывают к Виндзору Фото: Adrian Dennis / Pool / Reuters Процессия на пути к Виндзорскому замку Фото: Andrew Matthews / Pool / Reuters Карл III и Дональд Трамп осматривают строй почетного караула Фото: Kevin Lamarque / Reuters Принц и принцесса Уэльские, президент США и первая леди, а такэже король и королева Британии на торжественной церемонии Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters Дональд Трамп приветствует личного секретаря Карла III сэра Клайва Олдертона и личного секретаря королевы Камилы Софи Деншам Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters Военнослужащие Королевских военно-воздушных сил маршируют в составе процессии к Виндзорскому замку Фото: Adrian Dennis / Pool / Reuters Проход шотландских военнослужащих с волынками Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters Дональд Трамп и Карл III на территории Виндзора Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters Госсекретарь Марко Рубио с членами американской делегации наблюдают за торжественной церемонией Фото: Kevin Lamarque / Reuters Военнослужащие Королевской конной артиллерии на торжественной церемонии Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По прибытии в Виндзорский замок Дональда Трампа встречал строй почетного караула. Во время исполнения национального гимна господина Трампа запечатлели, отдающим честь.

Дональд Трамп находится в Соединенном Королевстве с двухдневным государственным визитом. В феврале, вручая приглашение главе Белого дома, британский премьер Кир Стармер заявил, что визит будет «беспрецедентным» и «историческим». Встреча с премьером Киром Стармером запланирована на четверг.

С какими чувствами Великобритания ожидала повторный госвизит Дональда Трампа, читайте в материале «Ъ» «Лондон волнуется раз».

Анастасия Домбицкая