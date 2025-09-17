Трамп прокатился в карете британского монарха Карла III
Британский король Карл III принял президента США Дональда Трампа в Виндзорском замке. Туда они доехали на государственной карете монарха.
По прибытии в Виндзорский замок Дональда Трампа встречал строй почетного караула. Во время исполнения национального гимна господина Трампа запечатлели, отдающим честь.
Дональд Трамп находится в Соединенном Королевстве с двухдневным государственным визитом. В феврале, вручая приглашение главе Белого дома, британский премьер Кир Стармер заявил, что визит будет «беспрецедентным» и «историческим». Встреча с премьером Киром Стармером запланирована на четверг.
