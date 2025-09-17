Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп прокатился в карете британского монарха Карла III

Британский король Карл III принял президента США Дональда Трампа в Виндзорском замке. Туда они доехали на государственной карете монарха.

Слева направо: принцесса Уэльская Кэтрин, принц Уэльский Уильям, Дональд Трамп и Мелания Трамп

Слева направо: принцесса Уэльская Кэтрин, принц Уэльский Уильям, Дональд Трамп и Мелания Трамп

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Король Карл III и королева Камила приветствуют чету Трампов

Король Карл III и королева Камила приветствуют чету Трампов

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Дональд Трамп и Карл III едут в Виндзорский замок

Дональд Трамп и Карл III едут в Виндзорский замок

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters

Члены конного полка Королевской конной гвардии

Члены конного полка Королевской конной гвардии

Фото: Toby Melville / Pool / Reuters

Военнослужащие выстроились на пути следования кареты с Дональдом Трампом и Карлом III

Военнослужащие выстроились на пути следования кареты с Дональдом Трампом и Карлом III

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters

Карета с Дональдом Трампом и Карлом III прибыла ко входу в Виндзорский дворец

Карета с Дональдом Трампом и Карлом III прибыла ко входу в Виндзорский дворец

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Дональд Трамп и Карл III обходят строй почетного караула

Дональд Трамп и Карл III обходят строй почетного караула

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters

Королева Камила и Мелания Трамп прибывают к Виндзору

Королева Камила и Мелания Трамп прибывают к Виндзору

Фото: Adrian Dennis / Pool / Reuters

Процессия на пути к Виндзорскому замку

Процессия на пути к Виндзорскому замку

Фото: Andrew Matthews / Pool / Reuters

Карл III и Дональд Трамп осматривают строй почетного караула

Карл III и Дональд Трамп осматривают строй почетного караула

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Принц и принцесса Уэльские, президент США и первая леди, а такэже король и королева Британии на торжественной церемонии

Принц и принцесса Уэльские, президент США и первая леди, а такэже король и королева Британии на торжественной церемонии

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Дональд Трамп приветствует личного секретаря Карла III сэра Клайва Олдертона и личного секретаря королевы Камилы Софи Деншам

Дональд Трамп приветствует личного секретаря Карла III сэра Клайва Олдертона и личного секретаря королевы Камилы Софи Деншам

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Военнослужащие Королевских военно-воздушных сил маршируют в составе процессии к Виндзорскому замку

Военнослужащие Королевских военно-воздушных сил маршируют в составе процессии к Виндзорскому замку

Фото: Adrian Dennis / Pool / Reuters

Проход шотландских военнослужащих с волынками

Проход шотландских военнослужащих с волынками

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters

Дональд Трамп и Карл III на территории Виндзора

Дональд Трамп и Карл III на территории Виндзора

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Госсекретарь Марко Рубио с членами американской делегации наблюдают за торжественной церемонией

Госсекретарь Марко Рубио с членами американской делегации наблюдают за торжественной церемонией

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Военнослужащие Королевской конной артиллерии на торжественной церемонии

Военнослужащие Королевской конной артиллерии на торжественной церемонии

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По прибытии в Виндзорский замок Дональда Трампа встречал строй почетного караула. Во время исполнения национального гимна господина Трампа запечатлели, отдающим честь.

Дональд Трамп находится в Соединенном Королевстве с двухдневным государственным визитом. В феврале, вручая приглашение главе Белого дома, британский премьер Кир Стармер заявил, что визит будет «беспрецедентным» и «историческим». Встреча с премьером Киром Стармером запланирована на четверг.

С какими чувствами Великобритания ожидала повторный госвизит Дональда Трампа, читайте в материале «Ъ» «Лондон волнуется раз».

Анастасия Домбицкая

