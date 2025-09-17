Депутат Плякин раскритиковал планы самарских властей продать здание представительства региона в Москве

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Владимир Плякин раскритиковал решение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева выставить на аукцион здание представительства региона в Москве. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Объект расположен на ул. 1-й Квесисской, 12 недалеко от Садового кольца. По данным публичной кадастровой карты, площадь объекта — 4 307 кв. м. Продать московскую недвижимость планируют в 2026 году. Стартовая заявка составит 2,5 млрд руб. Полученные деньги обещают направить на строительство социальных объектов, в первую очередь, школ.

По мнению Владимира Плякина, «под благообразную и удобную причину можно списать что угодно».

«Кто даст железную гарантию, что эти 2,5 млрд рублей (или, скорее всего, меньше) действительно целиком и без остатка уйдут на строительство школ? В срок, без задержек, без „оптимизаций“ и перераспределений? Мы ведь уже видели, что бывает так, когда деньги, обещанные на социальные нужды, растворяются в других статьях расходов», — отметил парламентарий.

По его словам, регион потеряет от продажи объекта больше, чем заработает.

«Оценили, сколько будет стоить аренда вместо собственного здания? Сколько мы потеряем в статусе, в возможностях, в символическом значении этой локации в Москве? Это продажа навсегда. Вернуть такое уже не получится. Кто купит? Кто станет новым владельцем этого лакомого кусочка столичной земли? По какой реальной цене? И будет ли эта сделка максимально прозрачной?»,— интересуется депутат.

Сабрина Самедова