Здание представительства Самарской области в Москве выставят на продажу

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев распорядился выставить на продажу здание представительства региона в Москве. Об этом сообщило проправительственное СМИ «Самара 450».

Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Здание расположено на ул. 1-й Квесисской, 12 недалеко от Садового кольца. По данным публичной кадастровой карты, площадь объекта — 4 307 кв. м. Кадастровая стоимость составляет 122 млн руб. Удельный показатель кадастровой стоимости — 28 524,94 руб./кв. м.

Продать объект планируют в 2026 году на аукционе. Стартовая заявка составит 2,5 млрд руб. Планируется, что сумма от продажи недвижимости будет направлена на строительство социальных объектов, в первую очередь, школ.

Сабрина Самедова