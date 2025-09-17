Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Последний «Балтиец» приехал на «красную» ветку петербургского метро

Последний состав «Балтиец» для Красносельско-Калининской линии метро прибыл в депо «Автово», сообщает «Фонтанка». Сейчас идет приемка, в ближайшее время старый подвижной состав моделей Ем полностью заместят.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Балтийцев» поставляют в Петербург по лизинговому контракту на 240 млрд рублей. На текущий момент состав для «синей» ветки находится на досборке на Октябрьском электровагоноремонтном заводе, как и два для будущей «коричневой» ветки. «Балтиец» для «фиолетовой» ветки на текущий момент проходит обкатку.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что контракт на обновление подвижного состава метро в городе на Неве идет с опережением графика.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все