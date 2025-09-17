ВККС одобрила задержание экс-зампреда Верховного суда КБР

Высшая квалификационная коллегия судей по ходатайству Следственного комитета поддержала меру пресечения в виде заключения под стражу бывшего заместителя председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева по делу о мошенничестве в особо крупном размере и отмывании преступных средств на сумму около 31 млн руб., сообщает пресс-служба ВККС.

Следствие обвиняет Мурата Эфендиева и его сообщников в покупке участка площадью 6 тыс. кв. м в национальном парке «Приэльбрусье» для строительства гостиницы и канатной дороги, а затем в продаже недостроенных объектов с сокрытием их реального состояния. Ущерб от сделки оценивается в 31 млн рублей. Мурат Эфендиев работал заместителем председателя Верховного суда республики с 2020 года, до этого возглавлял Эльбрусский районный суд и был судьей Верховного суда Кабардино-Балкарии.

В ноябре 2024 года Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на привлечение Мурата Эфендиева к уголовной ответственности, а в декабре 2024 года он лишился полномочий. С марта 2025 года Мурат Эфендиев находится в федеральном и международном розыске, предположительно скрывается в Турции и на заседания коллегии не явился, ссылаясь на состояние здоровья и связывая дело с его принципиальной позицией.

В деле также фигурируют бывший заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Азрет Кадыров и его сестра Лариса Кадырова. В 2015 году Лариса Кадырова приобрела участок в национальном парке по цене, значительно ниже кадастровой стоимости. Она была задержана и взята под стражу в Москве, а Азрет Кадыров арестован заочно и объявлен в розыск.

Станислав Маслаков