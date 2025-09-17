Сеть гипермаркетов OBI намерена отсудить у «Ингосстраха» 634 млн рублей

ООО «Сделай своими руками», юридическое лицо сети гипермаркетов товаров для дома OBI, обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к «Ингосстраху» на сумму более 634 млн руб. Вероятно, это связано с пожаром, произошедшим в 2022 году в магазине сети, расположенном в торговом центре «Мега Химки».

Иск может быть связан с убытками, понесенными ритейлером в связи с перерывом в деятельности, а также с ущербом, нанесенным оборудованию и товарам внутри гипермаркета. Юристы отмечают, что такие иски, как правило, удовлетворяются не полностью, обычно выплачивается 60–80% от заявленной суммы. По мнению экспертов, сумма иска может отражать расчет страховой компании по потенциальному страхованию от перерыва в коммерческой деятельности.

Процесс по таким делам может занять от года до нескольких лет. Учитывая специфику спора, вероятны дальнейшие экспертизы, которые могут значительно затянуть рассмотрение дела.

