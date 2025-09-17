Не всякий случай пожарный

Российская сеть гипермаркетов товаров для дома, продолжающая работать под брендом OBI, намерена взыскать с «Ингосстраха» более 634 млн руб. Иск связан с застрахованным компанией магазином в торговом центре «Мега Химки», полностью сгоревшим в пожаре в 2022 году. Требуемая сумма может быть связана как с ценой оборудования и товаров, так с и убытками, которые понес ритейлер в связи с перерывом в своей деятельности. Однако такие иски чаще всего не удовлетворяются полностью: обычно речь идет о возмещении 60–80% от заявленной суммы, отмечают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в ТЦ «МЕГА-Химки», 9 декабря 2022 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Пожар в ТЦ «МЕГА-Химки», 9 декабря 2022 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в картотеке дел, ООО «Сделай своими руками» (юрлицо сети оставшихся в России гипермаркетов OBI) подало в Арбитражный суд Москвы иск к «Ингосстраху» с требованием погасить более 634 млн руб. Обе стороны на запрос “Ъ” не ответили.

Розничная сеть OBI работает в России с 2003 года и специализируется на продаже DIY-товаров. Компания, согласно Infoline, занимает восьмое место среди крупнейших DIY-сетей в РФ. В 2024 году выручка сети составила 24,6 млрд руб., увеличившись на 4,2% год к году, сейчас на территории РФ ритейлер управляет 26 магазинами. С началом вооруженного конфликта на Украине немецкая сторона вышла из российского бизнеса. Торговые объекты приостанавливали работу, но позднее были запущены вновь.

Иск может быть связан с застрахованным «Ингосстрахом» гипермаркетом OBI в торговом центре «Мега Химки», понесшим ущерб после пожара в декабре 2022 года, считают опрошенные “Ъ” юристы. Свидетельствовать о связи иска с застрахованным объектом может и третье лицо, привлеченное к делу,— ООО «ТСК Дельта-Строй». Эта строительная фирма осуществляла работы в торгцентре. Тогда по этому факту было возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ, не соответствующих технике безопасности (ст. 238 УК РФ). Связаться с «Дельта-Строй» не удалось.

Площадь пожара составила около 7 тыс. кв. м, кровля же всего комплекса обрушилась. Тогда Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб в 20–30 млрд руб. Это один из крупнейших в стране объем потерь среди подобных объектов. Для сравнения: ущерб от возгорания на складе Ozon в Подмосковье в августе 2022 года эксперты оценили в 10 млрд руб. Позже «Ингосстрах», также являющийся страховой компанией этого объекта, выплатил Ozon более 6,4 млрд руб.

Сумма иска может указывать на стоимость пострадавшего внутри гипермаркета OBI торгового оборудования и самой продукции, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Вероятно, страховая компания могла выплатить определенную сумму, но не в том объеме, на который рассчитывало руководство сети, считает собеседник “Ъ” на рынке.

По его мнению, сумма иска 634 млн руб., вероятно, возникла из-за расхождения со страховщиком по вопросам потенциала страхования от перерыва в коммерческой деятельности, так называемое business interruption.

Такой расчет основывается на маржинальном доходе и периоде простоя, что способно существенно увеличить требование к страховщику, поясняет собеседник “Ъ”.

Процесс по страховым делам с суммами в сотни миллионов рублей обычно занимает от года до нескольких лет, отмечает управляющий партнер a.t.Legal Николай Титов. Скорее всего, учитывая специфику дела, в дальнейшем могут последовать дальнейшие экспертизы, что может затянуть спор на два-три года, считает он.

При активном поведении страховщики в судебных процессах, как правило, добиваются частичного отказа в выплате страхового возмещения, поясняет старший юрист арбитражной практики юридической фирмы VEGAS LEX Максим Андреев. По его словам, в лучшем случае страховщикам удается снизить выплаты до 30–40% от изначальных исковых требований, но обычно компенсации варьируются в пределах от 60% до 80%.

Алина Мигачёва, Юлия Пославская