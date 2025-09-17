СВР выпустила сборник архивных документов времен Великой Отечественной войны

Российское историческое общество опубликовало сборник рассекреченных документов времен Великой Отечественной войны из архива Службы внешней разведки. Материалы были подготовлены к 80-летию Победы.

«Свой вклад в Победу, конечно, внесла советская внешняя разведка, которая на постоянной основе добывала и предоставляла политическому руководству нашей страны точные сведения, закрытую информацию о планах и замыслах противника»,— отметил директор СВР и председатель РИО Сергей Нарышкин.

Сборник состоит из шести томов и включает более 800 материалов. «Они иллюстрируют противостояние Советского Союза с нацистской Германией и ее сателлитами в Европе и на Дальнем Востоке, опровергают устоявшееся представление о внезапности нападения Германии»,— следует из заявления.

Материалы первого тома охватывают период Второй мировой войны с 1939 по 1945 годы. Остальные пять посвящены событиям Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы.