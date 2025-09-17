Нижегородской области АЭС нужна для снижения зависимости от других регионов

Строительство АЭС в Нижегородской области необходимо для того, чтобы снизить ее зависимость от генерирующих мощностей соседних регионов. Об этом говорится в материалах правительства Нижегородской области к заседанию комитета по ЖКХ в региональном заксобрании.

Обсуждается, в частности, возможность строительства АЭС на два энергоблока суммарной мощностью 2,5 тыс. МВт с возможностью расширения до четырех энергоблоков.

По данным правительства, сейчас энергетические мощности Нижегородской области вырабатывают чуть больше 11 МВт. При этом потребляет регион 20,8 МВт. Главным потребителем является промышленность, на ее долю приходится 60% от общего объема потребленной электроэнергии. Еще 22% потребляет транспорт и связь, 14% — население, 4% — сельское хозяйство.

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области определило несколько мест под возможное строительство АЭС — Красные Баки, на берег Горьковского водохранилища со стороны Сокольского района и Выкса. До 2028 года правительство Нижегородской области намерено добиться включения проекта по строительству АЭС в генеральную схему размещения генерирующих объектов.

Андрей Репин