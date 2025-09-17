У жителя Ростовской области похитили 2 млн рублей, пообещав пригнать машину из Европы

В Ростовской области у 30-летнего местного жителя похитили 2 млн руб., пообещав пригнать автомобиль из Европы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Злоумышленники действовали якобы от фирмы по перегону и продаже автомобилей из Западной Европы. Установлено, что с потерпевшим они связались в начале сентября, предложив ему содействие в подборе и приобретении транспорта. Мошенники убеждали производить жертву транзакции, объясняя это необходимостью оформления документов. Спустя несколько таких переводов потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Сейчас полицейские устанавливают круг причастных лиц.

Мария Хоперская