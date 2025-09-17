Посла России одним из первых пригласили на инаугурацию нового премьера Непала

Российский посол Алексей Новиков одним из первых получил приглашение на инаугурацию нового премьер-министра Непала Сушилы Карки. Дипломат отметил, что посольство планирует много работать с новым премьером и ключевыми членами правительства.

«Для нас было большой честью одними из первых получить приглашение на церемонию инаугурации, и мы с большим удовольствием приняли в ней участие. Расцениваем назначение Сушилы Карки как важный шаг к стабилизации обстановки и рассчитываем, что ее руководство создаст условия для продуктивного сотрудничества»,— сказал господин Новиков.

Посол рассказал, что Непал становится все более популярным туристическим направлением для россиян. Это открывает новые перспективы для совместной работы двух стран.

Подробнее — в интервью Алексея Новикова «Ъ».