Исполком UEFA обсудил возвращение российских команд на международные турниры

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) обсудил вопрос смягчения мер для допуска российских команд к международным турнирам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин.

По информации господина Терешина, за полноценное возвращение всех российских сборных и клубов высказались представители Азербайджана, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Греции, Казахстана и Сербии. За смягчение текущих ограничений в отношении женских и молодежных команд выступили футбольные ассоциации Норвегии, Финляндии и Швеции. Также господин Терешин сообщил, что Испания, Португалия, Италия, Чехия, Швейцария, Словакия, Словения «готовы обсуждать вариант» возвращения при согласии UEFA.

Заседание исполкома UEFA состоялось 11 сентября в Тиране.

В феврале 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой UEFA и FIFA из-за начала спецоперации на Украине.

Таисия Орлова

