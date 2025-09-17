Смольный планируют повысить стоимость контрактов для частных перевозчиков на 20%

Цена контрактов, заключенных с частными автобусными компаниями, увеличится на 20%. Об этом сообщили в финансовом блоке администрации Санкт-Петербурга.

В проекте на 2026 год правительство заложило около 7 млрд рублей на увеличение выплат по договорам. Перерасчет будет производится по аналогии с 2025 годом, когда изменения в бюджете коснулись городских компаний — «Пассажиравтотранса» (ПАТ) и «Горэлектротранса» (ГЭТ).

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Проект бюджета будет рассмотрен на заседании правительства Санкт-Петербурга 7 октября.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на развитие транспорта в 2026 году уйдет 258 млрд рублей.