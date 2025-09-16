Дефицит бюджета Петербурга в 2026 году составит 188 млрд рублей

Стабильную основу доходной части бюджета — более 90% — составляют налоговые поступления. Ключевыми источниками в 2026 году станут налог на доходы физических лиц — 671,1 млрд рублей (46% всех доходов) с темпом роста 110,5% к 2025 году, а также налог на прибыль организаций — 377,9 млрд рублей (26% доходов) с положительной динамикой в 102,9% к 2025 году.

Большую часть, 23%, расходов составят траты на образование — 374 млрд рублей. На развитие транспорта в 2026 году уйдет 258 млрд рублей, 16% от общих расходов, дорожное хозяйство же обойдется городу в 127 млрд. Проведение социальной политики в Петербурге заберет 15% казны, то есть 252 млрд рублей, здравоохранение — 172 млрд. Как уточнил вице-губернатор Алексей Корабельников, ощутимая часть средств из этой статьи уйдет на поддержку участников СВО и членов их семей, а также людей серебряного возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечение доступным жильем и ЖКУ — 102 млрд рублей (6%).

Дефицит бюджета составит 188 млрд рублей, 13,2%, против 123 млрд в текущем году. На резервный фонд в 2026 году город намерен выделить 45 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный направит почти 430 млрд рублей на развитие дорог, метро и других транспортных объектов в 2026-2028 годах.

Полина Пучкова