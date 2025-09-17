Песков: Путин не планирует посещать конкурс «Интервидение»

Президент Владимир Путин посмотрит международный музыкальный конкурс «Интервидение» по телевидению. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я думаю, что так или иначе как-то фрагментарно, конечно, президент будет иметь возможность увидеть телевизионную трансляцию этого мероприятия — очень важного, ожидаемого,— отметил господин Песков на брифинге.— Но у самого президента в графике такого посещения нет».

Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября на площадке «Live Арена» в Москве. В мероприятии поучаствуют представители более 20 стран. За Россию на «Интервидении» выступит певец Shaman (Ярослав Дронов).