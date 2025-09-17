В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях

Казначейство России выплатило первую зарплату в цифровых рублях. Ее получил госслужащий, сообщила пресс-служба Минфина. Имя и должность служащего не раскрывается.

Казначейство и Банк России «обеспечат возможность проведения операций со счетом цифрового рубля» с 2026 года, отметили в Минфине. Можно будет в том числе проводить выплаты из бюджета, но «только при желании получателей».

Цифровой рубль — третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Центробанк запустил пилотный проект цифрового рубля в августе 2023 года. Изначально массовое внедрение было запланировано на июль 2025 года, но впоследствии ЦБ перенес сроки. Из исследования Банка России следует, что только 6% россиян готовы открыть счет в цифровых рублях.