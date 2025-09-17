Почти половина жителей Ростова тратят зарплату от подработки на семью и дом

Почти половина жителей Ростова-на-Дону (48%) тратят заработную плату от подработки на семью и дом. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По данным специалистов, в общем по России больше всего на подработке хотела бы заработать возрастная группа от 18 до 24 лет — в среднем около 44 тыс. руб./мес., и представители группы 35–44 лет — около чуть более 43 тыс. руб./мес. Более скромные ожидания у респондентов в возрасте 55–64 лет – порядка 40 тыс. руб./мес.

Больше половины ростовчан (61%) считают главным критерием выбора дополнительного заработка гибкий график и возможность работать в любое время. На втором месте — возможность совмещать подработку с другой деятельностью (52%). Для 27% важно, чтобы выплаты были прозрачными и гарантированными. Еще 24% опрошенных жителей Ростова-на-Дону отметили важность близости к дому или возможность самому выбрать локацию, 20% — простоту и удобство разовых задач. Примечательно, что для 15% подработка дает ощущение стабильности, для 13% — возможность накопить на крупные покупки.

Большинство опрошенных ростовчан с опытом подработки (48%) предпочитают трудиться равномерно в течение всего года. Среди тех, кто выбирает определенный период, на первом месте лето (16%), осень и весна (по 8%) и зима (7%).

В Ростове-на-Дону работающее население чаще всего направляют вознаграждение от подработки на детей, дом или дачу (48%), а также накопления (31%). Около 31% горожан направляют дополнительный доход на ремонт, бытовую технику или мебель. Еще 26% тратят вознаграждение от подработки на одежду, обувь и спорт, 18% — на путешествия, 16% — на технологии, 15% — на развлечения и 5% — на обучение или хобби.

Константин Соловьев