Мирный житель пострадал при взрыве дрона на предприятии в Белгородской области

Территория предприятия в поселке Северный подверглась атаке ВСУ. При взрыве дрона ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Мужчина получил баротравму. Сотрудники скорой помощи оказали пострадавшему необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Кроме того, поврежден фасад здания.

Господин Гладков также сообщил об ударе БПЛА по зданию правительства Белгородской области. Обошлось без жертв. Повреждения получили кровля и остекление здания.