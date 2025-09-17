ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области

Белгород подвергся очередной атаке ВСУ. Удар дрона пришелся по зданию регионального правительства. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам господина Гладкова, при атаке никто не пострадал. В здании повреждены кровля и остекление.

Здание правительства Белгородской области неоднократно попадало под удары ВСУ. На прошлой неделе мэр Белгорода Валентин Демидов рекомендовал водителям авто не парковаться рядом с административными и другими зданиями в городе.