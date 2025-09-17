Посол России объяснил причины протестов в Непале
Посол России в Непале Алексей Новиков рассказал «Ъ», что протесты в Катманду начались стихийно, при этом напряжение в обществе копилось уже давно. Блокировка социальных сетей стала лишь «спусковым крючком», поскольку многие восприняли такой запрет как ограничение права на самовыражение и коммуникации.
Посол России в Непале Алексей Новиков
Фото: Посольство России в Непале
«Сочетание нескольких факторов: внезапный "триггер" в виде ограничения цифровых сервисов на фоне накопившихся социальных запросов и чувствительности экономики к онлайн-каналам, усиленный молодежной демографией и масштабом внешней занятости»,— сказал господин Новиков.
Посол отметил, что роль российской дипмиссии в сложившейся ситуации — поддерживать мирное политическое урегулирование. В посольстве надеются на скорейшее восстановление нормальной экономической жизни страны.
