Посол России объяснил причины протестов в Непале

Посол России в Непале Алексей Новиков рассказал «Ъ», что протесты в Катманду начались стихийно, при этом напряжение в обществе копилось уже давно. Блокировка социальных сетей стала лишь «спусковым крючком», поскольку многие восприняли такой запрет как ограничение права на самовыражение и коммуникации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Непале Алексей Новиков

Фото: Посольство России в Непале Посол России в Непале Алексей Новиков

Фото: Посольство России в Непале

«Сочетание нескольких факторов: внезапный "триггер" в виде ограничения цифровых сервисов на фоне накопившихся социальных запросов и чувствительности экономики к онлайн-каналам, усиленный молодежной демографией и масштабом внешней занятости»,— сказал господин Новиков.

Посол отметил, что роль российской дипмиссии в сложившейся ситуации — поддерживать мирное политическое урегулирование. В посольстве надеются на скорейшее восстановление нормальной экономической жизни страны.

Подробнее — в интервью Алексея Новикова «Ъ».