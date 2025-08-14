Платные парковки появятся на 30 улицах Ярославля
В Ярославле платное парковочное пространство появится на 30 улицах, до конца октября на участках нанесут разметку и установят дорожные знаки. Подрядчиком выступит ООО «Система Сити». Об этом сообщили в правительстве области.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Речь об улицах, расположенных в центре города, на которых часто возникают затруднения дорожного движения из-за неправильно припаркованных машин. На дорогах установят временные дорожные знаки, предупреждающие о старте работ по созданию платных парковок. На месте будет дежурить эвакуаторная служба для оперативного освобождения проезжей части. Платные парковки сделают на следующих объектах:
- Волжская набережная от улицы Победы до Волжского спуска (верхний ярус);
- Волжская набережная в районе речного вокзала (нижний ярус);
- Волжская набережная в районе Волжского спуска (нижний ярус);
- Которосльная набережная от улицы Республиканской до Волжской набережной;
- Советская площадь;
- Первомайский переулок от улицы Первомайской до улицы Трефолева;
- улица Пушкина от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
- улица Свердлова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
- улица Некрасова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
- проспект Октября от улицы Республиканской до Красной площади;
- улица Советская от улицы Республиканской до Советской площади;
- улица Кооперативная от улицы Победы до улицы Флотской;
- улица Терешковой от улицы Победы до Красной площади;
- Флотский спуск (два направления) от Волжской набережной до улицы Терешковой;
- улица Флотская от Флотского спуска до проспекта Октября;
- улица Суркова от Волжской набережной до проспекта Октября;
- Красный съезд (два направления) от Семеновского моста до Красной площади;
- улица Собинова от Октябрьского переулка до улицы Некрасова;
- улица Ушинского от Красной площади до площади Волкова;
- улица Первомайская от Которосльной набережной до Волжской набережной;
- улица Трефолева от улицы Советской до улицы Первомайской;
- улица Максимова от улицы Андропова до дома №1 улицы Максимова;
- улица Нахимсона от улицы Андропова до Советской площади;
- Революционный проезд от улицы Первомайской до дома №2 по Революционному проезду;
- улица Революционная (два направления) от улицы Первомайской до Волжской набережной;
- улица Андропова от улицы Нахимсона до улицы Почтовой;
- улица Почтовая от Волжского спуска до улицы Андропова;
- улица Подзеленье от улицы Почтовой до Даманского острова;
- площадь Челюскинцев (два направления) от Советской площади до улицы Почтовой;
- Советский переулок от Советской площади до Волжской набережной;
- Народный переулок от Советской площади до Волжской набережной;
- улица Волкова от улицы Кедрова до Народного переулка;
- улица Кедрова от улицы Советской до Волжской набережной;
- улица Б. Октябрьская от улицы Республиканской до Богоявленской площади;
- Мукомольный переулок от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;
- Октябрьский переулок от Мукомольного переулка до Южного переулка;
- Богоявленская площадь (вдоль домов №2/27, 4, 6) от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;
- Богоявленская площадь (вдоль домов №25, корп. 1, 25, корп. 8, 25, корп. 13) от Которосльной набережной до Московского проспекта вдоль территории кремля;
- улица Подзеленье (вдоль домов №5/1, 7/1) от улицы Подзеленье до дома №7/1 по улице Подзеленье;
- улица Комсомольская от площади Волкова до Богоявленской площади.
Аналогичные работы по созданию платного парковочного пространства начинаются и в Угличе. Там изменения ждут участки девяти улиц, среди которых Ярославская, Ростовская, Островского и Первомайская.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что для жителей региона будет действовать скидка в 50% на платные парковки. Кроме того, люди, проживающие по адресу, включенному в территорию платных парковок, смогут получить резидентные разрешения. Они будут двух видов — бесплатные и платные. Бесплатные позволят резидентам парковать свой автомобиль без оплаты в период с 20:00 до 8:00, а платные — круглосуточно. В областной столице стоимость платного резидентного разрешения для легкового автомобиля на месяц составит 300 руб., на год — 1,7 тыс. руб.