Платные парковки появятся на 30 улицах Ярославля

В Ярославле платное парковочное пространство появится на 30 улицах, до конца октября на участках нанесут разметку и установят дорожные знаки. Подрядчиком выступит ООО «Система Сити». Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Речь об улицах, расположенных в центре города, на которых часто возникают затруднения дорожного движения из-за неправильно припаркованных машин. На дорогах установят временные дорожные знаки, предупреждающие о старте работ по созданию платных парковок. На месте будет дежурить эвакуаторная служба для оперативного освобождения проезжей части. Платные парковки сделают на следующих объектах:

  • Волжская набережная от улицы Победы до Волжского спуска (верхний ярус);
  • Волжская набережная в районе речного вокзала (нижний ярус);
  • Волжская набережная в районе Волжского спуска (нижний ярус);
  • Которосльная набережная от улицы Республиканской до Волжской набережной;
  • Советская площадь;
  • Первомайский переулок от улицы Первомайской до улицы Трефолева;
  • улица Пушкина от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
  • улица Свердлова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
  • улица Некрасова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
  • проспект Октября от улицы Республиканской до Красной площади;
  • улица Советская от улицы Республиканской до Советской площади;
  • улица Кооперативная от улицы Победы до улицы Флотской;
  • улица Терешковой от улицы Победы до Красной площади;
  • Флотский спуск (два направления) от Волжской набережной до улицы Терешковой;
  • улица Флотская от Флотского спуска до проспекта Октября;
  • улица Суркова от Волжской набережной до проспекта Октября;
  • Красный съезд (два направления) от Семеновского моста до Красной площади;
  • улица Собинова от Октябрьского переулка до улицы Некрасова;
  • улица Ушинского от Красной площади до площади Волкова;
  • улица Первомайская от Которосльной набережной до Волжской набережной;
  • улица Трефолева от улицы Советской до улицы Первомайской;
  • улица Максимова от улицы Андропова до дома №1 улицы Максимова;
  • улица Нахимсона от улицы Андропова до Советской площади;
  • Революционный проезд от улицы Первомайской до дома №2 по Революционному проезду;
  • улица Революционная (два направления) от улицы Первомайской до Волжской набережной;
  • улица Андропова от улицы Нахимсона до улицы Почтовой;
  • улица Почтовая от Волжского спуска до улицы Андропова;
  • улица Подзеленье от улицы Почтовой до Даманского острова;
  • площадь Челюскинцев (два направления) от Советской площади до улицы Почтовой;
  • Советский переулок от Советской площади до Волжской набережной;
  • Народный переулок от Советской площади до Волжской набережной;
  • улица Волкова от улицы Кедрова до Народного переулка;
  • улица Кедрова от улицы Советской до Волжской набережной;
  • улица Б. Октябрьская от улицы Республиканской до Богоявленской площади;
  • Мукомольный переулок от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;
  • Октябрьский переулок от Мукомольного переулка до Южного переулка;
  • Богоявленская площадь (вдоль домов №2/27, 4, 6) от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;
  • Богоявленская площадь (вдоль домов №25, корп. 1, 25, корп. 8, 25, корп. 13) от Которосльной набережной до Московского проспекта вдоль территории кремля;
  • улица Подзеленье (вдоль домов №5/1, 7/1) от улицы Подзеленье до дома №7/1 по улице Подзеленье;
  • улица Комсомольская от площади Волкова до Богоявленской площади.

Аналогичные работы по созданию платного парковочного пространства начинаются и в Угличе. Там изменения ждут участки девяти улиц, среди которых Ярославская, Ростовская, Островского и Первомайская.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что для жителей региона будет действовать скидка в 50% на платные парковки. Кроме того, люди, проживающие по адресу, включенному в территорию платных парковок, смогут получить резидентные разрешения. Они будут двух видов — бесплатные и платные. Бесплатные позволят резидентам парковать свой автомобиль без оплаты в период с 20:00 до 8:00, а платные — круглосуточно. В областной столице стоимость платного резидентного разрешения для легкового автомобиля на месяц составит 300 руб., на год — 1,7 тыс. руб.

Алла Чижова

