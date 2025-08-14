Платные парковки появятся на 30 улицах Ярославля

В Ярославле платное парковочное пространство появится на 30 улицах, до конца октября на участках нанесут разметку и установят дорожные знаки. Подрядчиком выступит ООО «Система Сити». Об этом сообщили в правительстве области.

Речь об улицах, расположенных в центре города, на которых часто возникают затруднения дорожного движения из-за неправильно припаркованных машин. На дорогах установят временные дорожные знаки, предупреждающие о старте работ по созданию платных парковок. На месте будет дежурить эвакуаторная служба для оперативного освобождения проезжей части. Платные парковки сделают на следующих объектах:

Волжская набережная от улицы Победы до Волжского спуска (верхний ярус);

Волжская набережная в районе речного вокзала (нижний ярус);

Волжская набережная в районе Волжского спуска (нижний ярус);

Которосльная набережная от улицы Республиканской до Волжской набережной;

Советская площадь;

Первомайский переулок от улицы Первомайской до улицы Трефолева;

улица Пушкина от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

улица Свердлова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

улица Некрасова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

проспект Октября от улицы Республиканской до Красной площади;

улица Советская от улицы Республиканской до Советской площади;

улица Кооперативная от улицы Победы до улицы Флотской;

улица Терешковой от улицы Победы до Красной площади;

Флотский спуск (два направления) от Волжской набережной до улицы Терешковой;

улица Флотская от Флотского спуска до проспекта Октября;

улица Суркова от Волжской набережной до проспекта Октября;

Красный съезд (два направления) от Семеновского моста до Красной площади;

улица Собинова от Октябрьского переулка до улицы Некрасова;

улица Ушинского от Красной площади до площади Волкова;

улица Первомайская от Которосльной набережной до Волжской набережной;

улица Трефолева от улицы Советской до улицы Первомайской;

улица Максимова от улицы Андропова до дома №1 улицы Максимова;

улица Нахимсона от улицы Андропова до Советской площади;

Революционный проезд от улицы Первомайской до дома №2 по Революционному проезду;

улица Революционная (два направления) от улицы Первомайской до Волжской набережной;

улица Андропова от улицы Нахимсона до улицы Почтовой;

улица Почтовая от Волжского спуска до улицы Андропова;

улица Подзеленье от улицы Почтовой до Даманского острова;

площадь Челюскинцев (два направления) от Советской площади до улицы Почтовой;

Советский переулок от Советской площади до Волжской набережной;

Народный переулок от Советской площади до Волжской набережной;

улица Волкова от улицы Кедрова до Народного переулка;

улица Кедрова от улицы Советской до Волжской набережной;

улица Б. Октябрьская от улицы Республиканской до Богоявленской площади;

Мукомольный переулок от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

Октябрьский переулок от Мукомольного переулка до Южного переулка;

Богоявленская площадь (вдоль домов №2/27, 4, 6) от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

Богоявленская площадь (вдоль домов №25, корп. 1, 25, корп. 8, 25, корп. 13) от Которосльной набережной до Московского проспекта вдоль территории кремля;

улица Подзеленье (вдоль домов №5/1, 7/1) от улицы Подзеленье до дома №7/1 по улице Подзеленье;

улица Комсомольская от площади Волкова до Богоявленской площади.

Аналогичные работы по созданию платного парковочного пространства начинаются и в Угличе. Там изменения ждут участки девяти улиц, среди которых Ярославская, Ростовская, Островского и Первомайская.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что для жителей региона будет действовать скидка в 50% на платные парковки. Кроме того, люди, проживающие по адресу, включенному в территорию платных парковок, смогут получить резидентные разрешения. Они будут двух видов — бесплатные и платные. Бесплатные позволят резидентам парковать свой автомобиль без оплаты в период с 20:00 до 8:00, а платные — круглосуточно. В областной столице стоимость платного резидентного разрешения для легкового автомобиля на месяц составит 300 руб., на год — 1,7 тыс. руб.

Алла Чижова