Зараженную партию более 55 тонн табачного сырья не пустили в Петербург

Сотрудники Россельхознадзора запретили провоз в Россию партии табачного сырья весом 55,7 тонны. Груз остановили в Большом морском порту Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль импортных партий сырья происхождением Индия, Бразилия и Зимбабве. В них нашли живые имаго насекомых по морфологическим признакам схожих с карантинным вредным организмом.

Лабораторные исследования подтвердили наличие многоядной мухи-горбатки. В связи с этом ввоз табачного сырья на территорию РФ запрещен.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сто тонн кофе остановили в морском порту Петербурга из-за того же вредителя.

Татьяна Титаева