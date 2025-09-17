В мессенджере Max введут двухфакторную авторизацию

На этой неделе в национальном мессенджере Max введут процедуру двухфакторной авторизации. Об этом рассказал генеральный директор VK, Владимир Кириенко на форуме Kazan Digital Week.

Господин Кириенко рекомендовал пользователям перейти на двухфакторную систему, чтобы обезопасить аккаунт. В мессенджере было заблокировано более 70 тыс. аккаунтов мошенников.

В Telegram и WhatsApp были синие звонки, причиной назвали необходимость борьбы с мошенниками.

Ранее в Max начали тестирование цифрового ID.

Диана Соловьёва