Директором департамента ЖКХ Новочеркасска назначен Владимир Костюк

Директором департамента ЖКХ и благоустройства администрации Новочеркасска назначен Владимир Костюк. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска

Владимир Костюк с 2004 года работал на различных должностях в региональном Минтрансе, в 2017 году стал начальником отдела ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области. В 2021 году возглавил МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры» Ростова-на-Дону.

К своим обязанностям в администрации Новочеркасска господин Костюк приступил 16 сентября.

Наталья Белоштейн