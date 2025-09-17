На 211 точек доступа Wi-Fi в Нижегородской области выделят 13 млн рублей

Минцифры Нижегородской области намерено потратить 13 млн руб. на организацию 211 точек доступа Wi-Fi. 16 сентября ведомство объявило два аукциона на предоставление каналов связи.

В первый лот стоимостью 9,6 млн руб. вошла 141 точка в Нижнем Новгороде (включая Кстово) и Дзержинске. Точки доступа планируют в том числе организовать в больницах, органах соцзащиты, общественных организациях, в отделе по вопросам миграции, пакгаузах на Стрелке, зоопарке «Лимпопо», а также на железнодорожных станциях и остановках общественного транспорта.

Второй лот за 3,4 млн руб. охватывает 69 остановок в Нижнем Новгороде и больницу №4 ПОМЦ на улице Тропинина.

Срок оказания услуг — до 30 сентября 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде и ряде других муниципалитетов региона отключают мобильный интернет из-за атак украинских беспилотников.

Галина Шамберина