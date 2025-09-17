На Дону количество самозанятых выросло на 10% за год

В январе-июне 2025 года в Ростовской области в качестве самозанятых зарегистрировались 83,2 тыс. жителей, что на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, когда на учет в налоговом органе стали 74,7 тыс. человек. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу регионального УФНС.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Рост показал и рынок регистрации индивидуальных предпринимателей. За год количество новых ИП в регионе увеличилось на 1,7%. Если в первом полугодии 2024 года было зарегистрировано 14,5 тыс. предпринимателей, то в текущем году этот показатель вырос до 14,8 тыс.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с начала 2025 года в Ростовской области более 330 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан получили микрофинансовую помощь. Объем финансирования оставил 212,2 млн руб.

Наталья Белоштейн