«Материалистка» не помогла кассе

Прокат фильмов в Санкт-Петербурге принес 154,6 млн рублей за июль 2025 года, что на 5% меньше прошлогодних показателей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). К падению сборов привело снижение числа посетителей: всего кинотеатры за месяц приняли 479,9 тыс. зрителей. А самым популярным фильмом стала июньская мелодрама «Материалистка».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Кроме отсутствия громких премьер в июле на легальный прокат повлияло теневое присутствие зарубежных блокбастеров, которые официально не выходят на экраны, но фактически представлены в рамках предсеансового обслуживания и нелегальных онлайн-кинотеатрах

С января по июль 2025 года посещаемость кинотеатров города упала на 16% относительно аналогичного периода в прошлом году, а именно с 5,26 до 4,4 млн человек. При этом, если ориентироваться относительно рекордного июня, то показатели снизились по России с 8,7 млн до 6,3 млн зрителей, в Петербурге — с 479,9 до 386 тыс. человек.

Средняя цена билета уменьшилась относительно прошлого месяца на 27 рублей — в Петербурге она составляет 410 рублей. Интересно, что город в целом вышел из топ-10 городов с самыми дорогими билетами. Десятое место по стране теперь занимает Новосибирская область, где цена сеанса достигает 427 рублей.

Заполняемость залов в Петербурге выросла на несколько пунктов относительно уровня последних лет с 11% до 11,6%.

Лидером проката стала мелодрама «Материалистка» (реж. Селин Сон) — 19 млн рублей. Второе и третье место заняли отечественные комедии, а именно проект с Юрием Стояновым «На деревню дедушке» (реж. Владислав Богуш) — 16,7 млн рублей и семейный фильм «Не одна дома 2» (реж. Митрий Семенов-Алейников) — 12,8 млн рублей.

Однако эти ленты возглавляли топ и в июне, когда «Материалистка» собрала 22,1 млн рублей, а «На деревню дедушке» — 28,6 млн рублей. Тем самым сборы кинорынка Петербурга обеспечиваются благодаря единичным кассовым хитам и повторному прокату культовых фильмов. К примеру, в топ по сборам вошел ромком «Питер ФМ» (реж. Оксана Бычкова) — 7 млн рублей, а в конце месяца в кинотеатрах вновь начали показывать фильм «Прогулка» (реж. Алексей Учитель).

Кроме отсутствия громких премьер, в июле на легальный прокат повлияло теневое присутствие зарубежных блокбастеров, которые официально не выходят на экраны, но фактически представлены в рамках предсеансового обслуживания и нелегальных онлайн-кинотеатрах.

Первое место по популярности среди российских пиратских копий, как следует из данных F6 (бывшая Group-IB.— «Ъ-СПб»), занял боевик «Балерина» (реж. Лен Уайзман) с Аной де Армас в главной роли, второе место отошло фантастическому триллеру от Netflix «Кирпич» (реж. Филип Кох), а третье — кинокомиксу «Громовержцы*» (реж. Джейк Шрейер).

В итоге с января по июль 2025 года сборы кинотеатров в Петербурге выросли на 2,19% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 2 млрд рублей. Число зрителей за этот период сократилось на 16%, с 5,26 до 4,4 млн человек.

