Реверанс в сторону 80-х

Бьюти-идеи из Нью-Йорка

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о тенденциях сезона весна—лето 2026 — по итогам прошедшей Недели моды.

Неделя моды в Нью-Йорке снова доказала: красота на подиуме становится все более свободной, смелой и непредсказуемой. Бьюти-команды брендов смешивают яркие 80-е, романтичные и футуристические мотивы, экспериментальные формы и текстуры. Среди образов встречаются как давно полюбившиеся решения, так и новые совпадения, замеченные сразу у нескольких дизайнеров.

Апельсиновый румянец

Натуральный, солнечный оттенок румян идеально подходит к весенне-летнему сезону. У Kim Shui визажист Ромеро Дженнингс использовал оттенок Pinch of Marrakesh от MAC — мягкий оранжево-коричневый тон. Это сдержанная интерпретация тренда для тех, кто пока не готов к ярким цветам. На показе Michael Kors визажист Дик Пейдж создал «свежий загорелый» образ с теплыми акцентами — прямая отсылка к стилю Шэрон Тейт и Джейн Биркин.

Michael Kors

Kim Shui

Michael Kors

Kim Shui

Серые губы

Светлые помады уже несколько сезонов остаются в центре внимания — от нежно-розовых до кофейно-сливочных оттенков. Но теперь тренд становится еще смелее: на подиумах появились губы серого цвета. Этот необычный выбор можно было увидеть у Kim Shui, Lapointe и Collina Strada.

Lapointe

Lapointe

Collina Strada

Lapointe

Lapointe

Collina Strada

Хромированные ногти

После эстетики «глазированных» ногтей в тренде снова металлический блеск. На показе Grace Ling сделали ставку на длинные ногти-стилеты с графитовым основанием и зеркальным покрытием. А у Lapointe мастер Наоми Ясуда, звезда nail-арта, создала диагональный френч с металлическим сиянием — эффектный акцент для подиумного образа.

Grace Ling

Lapointe

Grace Ling

Grace Ling

Lapointe

Grace Ling

Тени на все веко

Чтобы акцентировать внимание на цвете достаточно теней. Этот простой и эффектный прием использовали визажисты на показах Collina Strada, House of Aama и Allina Liu.

House of Aama

Collina Strada

Anna Sui

Anna Sui

Anna Sui

House of Aama

Collina Strada

Anna Sui

Anna Sui

Anna Sui

Модели Anna Sui в духе поп-принцесс прошлых десятилетий выходили на подиум с небесно-голубыми тенями, широко нанесенными на все веко и складку. Название этому приему — mono-wash.

Волны

Если говорить о прическах, то волны — хит будущего лета. Чем более текстурные, тем лучше. После появления на подиумах в Париже и Копенгагене, романтические, слегка небрежные укладки на основе волн были замечены у Ralph Lauren, Michael Kors и Jonathan Simkhai.

Michael Kors

Ralph Lauren

Michael Kors

Ralph Lauren

Романтический образ

Тренд «скромной девушки» никуда не уходит — если судить по NYFW. На показе LoveShackFancy визажисты подчеркивали фирменную романтичную эстетику бренда нежным и кокетливым макияжем. В центре внимания — румяна мягкого розового оттенка, дополненные искусственными веснушками.

LoveShackFancy

LoveShackFancy

Футуристичные смоки

Смоки вернулись в полном объеме, но на подиуме Grace Ling они заиграли по-новому. Визажист Диана Кендал использовала тени в глубоких коричневых и черных оттенках, добавляя необычного акцента — в виде прозрачного блеска.

Grace Ling

Grace Ling

Grace Ling

Grace Ling

Grace Ling

Grace Ling

Grace Ling

Grace Ling

Дарья Богомолова

