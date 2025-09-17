В Белорецке из педагогического колледжа эвакуировали 725 человек

Из педагогического колледжа на улице Маркса в Белорецке из-за сработавшей автоматической пожарной сигнализации эвакуировали 725 человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС. Пожарные установили, что в кабинете на первом этаже произошло короткое замыкание с последующим горением на площади 1 кв. м. Возгорание потушили подручными средствами до приезда сотрудников МЧС. Пострадавших нет, причину пожара устанавливают.

Как сообщал «Ъ-Уфа», сегодня из перинатального центра в Стерлитамаке эвакуировали 60 человек. Там также сработала пожарная сигнализация из-за короткого замыкания.

Майя Иванова