В Стерлитамаке из перинатального центра эвакуировали 60 человек

Из перинатального центра городской клинической больницы №1 Стерлитамака эвакуировали 60 человек, в том числе 10 сотрудников, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным ведомства, в здании на Коммунистической улице сработала автоматическая пожарная сигнализация. Прибывшие пожарные обнаружили, что на втором этаже в родильном зале произошло короткое замыкание. Возгорания не произошло.

Находившиеся в здании люди были эвакуированы усилиями администрации центра до приезда спасателей. Пострадавших нет, отмечается в пресс-релизе. Дознаватель устанавливает причину произошедшего.

Майя Иванова