Крупнейший разработчик СУБД в РФ Postgres Professional меняет структуру управления

Сооснователь и гендиректор Postgres Professional, специализирующейся на разработке систем управления базами данных (СУБД), Олег Бартунов перешел на должность президента компании. Пост гендиректора занял его заместитель Иван Панченко, сообщили в пресс-службе компании.

Слева направо: ректор МГУ Виктор Садовничий, соучредитель Apple Стив Возняк и сооснователь Postgres Professional Олег Бартунов

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Postgres Professional объяснили перестановки желанием разделить зоны ответственности: господин Панченко возьмет на себя задачи по операционному управлению, а господин Бартунов сосредоточится на долгосрочных стратегических проектах, включая интеграцию искусственного интеллекта. «Я хочу сосредоточиться на будущем не только компании, но и всей отрасли в нашей стране: на исследованиях, долгосрочных проектах и вызовах, которые ждут рынок баз данных»,— приводятся в пресс-релизе слова нового президента компании.

Postgres Professional занял первое место на российском рынке СУБД в 2024 году по результатам исследования Центра стратегических разработок. В их команду входит 70% российских разработчиков PostgreSQL — второй по скорости роста СУБД в мире, согласно рейтингу DB-Engines за 2024 год. По данным «Спарк-Интерфакс», выручка компании в 2024 году составила 9,2 млрд руб. против 8,1 млрд руб. в 2023 году, чистая прибыль — 7,7 млрд руб. против 7 млрд руб. годом ранее.

Олег Бартунов в 1982 году окончил физфак МГУ по специальности «астрономия». Он изначально использовал американскую СУБД PostgreSQL, на которой сейчас специализируется Postgres Professional, для решения научных задач. Согласно данным на сайте компании, господин Бартунов занимается разработкой СУБД с 1996 года. C 1999 по 2002 год занимал пост замдиректора R&D-департамента в rambler.ru. С 2003 года является членом ACM, старейшей международной организации в компьютерной области. В 2015 году вместе с тремя коллегами стал соучредителем компании Postgres Professional.

Иван Панченко окончил физфак МГУ в 1994 году. Руководил разработкой контентных проектов в «Рамблере», занимал посты директора по разработкам в Stack Group и техдиректора в соцсети «Мой Мир».

Ранее «Ъ» сообщал, что Postgres Professional вложит в ближайшие три года 1,5 млрд руб. в создание программно-аппаратного комплекса для работы с большими данными. Таким образом компания рассчитывает выйти на новый рынок и к 2030 году занять на нем до 50% (см. «Ъ» от 13 мая).

