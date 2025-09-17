У рынка робототехники разыгрался аппетит

Российский рынок промышленных роботов растет, на его фоне увеличивается и спрос на инженеров-робототехников. Как подсчитали аналитики hh.ru, в СЗФО спрос на них вырос на 14% по сравнению с прошлым годом. В перспективе же поставленных государством задач по внедрению промышленных роботов в стране через пять лет будет не хватать 60 тыс. таких специалистов. Уже сейчас предприятия вступили в борьбу за ценные кадры. Подробнее — в материале «Review. Северо-Запад».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По разным оценкам экспертов, за 2024 год российский рынок промышленных роботов продемонстрировал рост от 40 до 50%

Общий тренд

Бизнес в России стал активнее привлекать на работу специалистов по робототехнике. По данным компании hh.ru, только за первое полугодие 2025 года компании разместили 5300 вакансий для специалистов, связанных с разработкой программного обеспечения с соответствующим профилем. В СЗФО, как сообщили «Review. Северо-Запад» в пресс-службе hh.ru в регионах, с января по август этого года работодатели опубликовали на их платформе более 200 вакансий для робототехников. По сравнению с прошлым годом доля таких предложений выросла на 14%.

«Отраслевой спрос в разрезе данной профессиональной сферы показывает, что чаще всего робототехников в Петербурге и Ленобласти ищут компании, связанные с ИТ-индустрией (20% от всего объема), компании, занимающиеся приборостроением (18%), а также образовательные учреждения (16%) и отрасль тяжелого машиностроения (13%). В целом этот тренд повторяет общероссийский спрос на робототехников»,— комментирует руководитель пресс-службы hh.ru в регионах Мария Бузунова.

По данным аналитиков исследовательского центра SuperJob, для рынка труда в промышленной отрасли в целом характерно снижение числа вакансий в этом году (падение по СЗФО — 11%). Поэтому динамика спроса на робототехников особенно бросается в глаза. Только за год вакансий стало в 1,4 раза больше — как по России в целом, так и по Северо-Западу.

В СЗФО эта тенденция имеет свои выраженные особенности, отмечает гендиректор «Ориент Системс» Сергей Лебедев. «В столичном регионе, где сосредоточены основные мощности нашей компании, спрос более диверсифицирован, в отличие от СЗФО, где он сфокусирован вокруг ключевых отраслей промышленности,— рассказывает господин Лебедев.— Часть нашей команды, а именно разработчики, сосредоточены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, которые выступают главным хабом благодаря мощному машиностроительному и судостроительному кластерам, включая разработку подводной робототехники, а также развитой логистике с такими объектами, как порт Усть-Луга».

В Калининградской области, как отмечает спикер, акцент смещен в сторону логистики и агропромышленного комплекса, в Карелии и Мурманской области запрос формируют горнодобывающая отрасль и лесное хозяйство, где возрастает потребность во внедрении роботизированных систем для работы в сложных условиях.

Скорость и автономия

По данным hh.ru, наиболее перспективными, хотя и достаточно трудоемкими для внедрения, являются такие отрасли, как автомобилестроение, машиностроение, металлургия, где роботы используются для сварки, сборки и контроля качества; логистика и складские системы, где актуально внедрение мобильных роботов-комплектовщиков; горнодобывающая отрасль, где важно использование автономной техники и дронов для мониторинга и работы в опасных условиях, а также пищевая и фармацевтическая промышленность, где важна быстрота и автоматизация упаковки и сортировки.

Активно робототехнические решения для автоматизации производства сейчас внедряют «Силовые машины», Кировский завод, «ЛОМО», «Арсенал», рассказывает замдекана факультета систем управления и робототехники ИТМО Юрий Андреев. В судостроении роботы востребованы для автоматической сварки, покраски корпусов судов и инспекции в труднодоступных зонах на предприятиях типа Адмиралтейских верфей, Балтийского завода и Северной верфи. В пищевой промышленности роботов применяют для упаковки, сортировки и логистики продукции «Балтика», «Петрохолод» и «Север».

И, конечно, робототехников набирают в IT-сектор и стартапы, где требуются разработчики программного обеспечения, систем управления и компьютерного зрения для робототехнических комплексов.

Что касается навыков, которые востребованы сейчас на рынке, то эксперты выделяют три ключевых блока IT-компетенций. «Во-первых, это глубокое знание языков программирования: C/C++ для низкоуровневой работы с "железом" и Python для высокоуровневых задач. Крайне важно умение работать с фреймворком ROS (Robot Operating System). Во-вторых, это машинное обучение и искусственный интеллект. Это основа для создания интеллектуальных систем: от обучения нейросетей для компьютерного зрения до разработки алгоритмов, позволяющих роботу адаптироваться к меняющимся условиям. В-третьих, это компьютерное зрение — обработка изображений, распознавание объектов, 3D-реконструкция. Без этого современная робототехника немыслима»,— подчеркивает господин Андреев.

Драйверы голода

Спрос на роботизацию диктует тренд на повышение эффективности. Плюс ко всему — сейчас внедрять роботов в производство стало выгоднее. По разным оценкам экспертов, за 2024 год российский рынок промышленных роботов продемонстрировал рост от 40 до 50%. По данным Росстата, на конец 2024 года среди регионов — лидеров по числу промышленных роботов в России были: Московская область — 1904 промышленных робота, Санкт-Петербург — 1869 промышленных роботов.

«Одним из главных факторов роста спроса на специалистов по робототехнике можно назвать растущую доступность промышленных роботов. Например, если говорить о складских роботах, то сейчас AGV-робот стоит около 1 млн рублей, AMR — примерно 1,5 млн рублей, а робот-штабелер — около 3 млн рублей, что в несколько раз (а то и на порядок) ниже прежних цен. Например, промышленный манипулятор сегодня можно купить ориентировочно за 1,5 млн рублей, а еще несколько лет назад его цена доходила до 15 млн рублей»,— комментирует Авенир Воронов, директор по инновациями «ДАР» (входит в ГК «КОРУС Консалтинг»).

Еще одним драйвером роста стали импортозамещение и мегапроекты, запущенные правительством. Так, на реализацию нацпроекта «Станкостроение и робототехника» до 2030 года правительство выделит 300 млрд рублей — средства направят на внедрение новейших технологий в сфере ИТ и развития станкостроения. В рамках этого нацпроекта Минпромторг поставил задачу войти в топ-25 стран-лидеров по уровню роботизации. Для этого к 2030 году в России должно быть установлено как минимум 100 тыс. промышленных роботов.

«Это означает, что каждый год должны быть поставки примерно 15 тыс. промышленных роботов. Получается, что на каждого робота, поставленного в промышленность, требуются четыре инженера,— рассказывает основатель компании «Роббо» Павел Фролов.— Соответственно, только в рамках этих будущих поставок не хватает примерно 60 тыс. специалистов по робототехнике — это данные, связанные с будущими поставками. Для обеспечения тех потребностей, что стоят в нацпроекте, надо в 20 раз больше кадров, чем сейчас их выпускают».

В свою очередь, некоторые предприятия, испытывая нехватку профильных кадров, в рамках сотрудничества с вузами уже начали работать в этом направлении, напоминает Авенир Воронов. Так, год назад АО «Обуховский завод» (входит в состав АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"») на базе Политехнического университет Петра Великого создало кафедру «Робототехнические комплексы производственного и специального назначения», а Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения и ООО «ИндуТех» открыли образовательную фабрику по коллаборативной робототехнике. В перспективе ближайших лет эксперты прогнозируют только рост такой коллаборативной робототехники.

В ожидании денег

Обратная сторона дефицита кадров — рост зарплатных предложений. Уже сейчас, по данным hh.ru, медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для робототехников в Петербурге достигла 90 тыс. рублей. В зависимости от отраслевой принадлежности встречаются вакансии инженера-робототехника за 150 тыс. рублей, а доцент кафедры робототехники и автоматизации производственных систем может получать на руки от 100 тыс. рублей.

По данным господина Андреева, разработчики с опытом работы от трех лет и выше могут претендовать на зарплату от 150–250 тыс. рублей и выше. Руководителю проекта или главному инженеру в СЗФО предлагают от 250 тыс. рублей и выше.

В свою очередь, отклики на существующие вакансии не такие уж и частые. «Медианная ожидаемая зарплата в резюме у соискателей-петербуржцев на позицию робототехник прямо сейчас — более 120 тыс. рублей,— рассказывает Мария Бузунова.— При этом пока что это достаточно малочисленная группа соискателей (не более 400 кандидатов за последнее время). Таким образом, число активных резюме на место — 2,2 кандидата».

Согласно оценке генерального директора компании «Аметист Кэпитал» Андрея Тяна, рынок труда не насыщен специалистами требуемого уровня. Напротив, наблюдается их острая нехватка, которая оценивается в 45% от численности занятых в IT-отрасли.

«Джуниоров много, но им требуется наставничество и практика, сеньоры редки и востребованы,— комментирует руководитель проектно-технологического офиса Инженерной школы ГУАП Сергей Бабчинецкий.— Наибольший дефицит — профили на стыке робототехника плюс машинное зрение и PLC/протоколы, а также компетенции по цифровым двойникам, функциональной безопасности и интеграции с MES/SCADA». Чтобы выиграть конкурс за кадры, работодателю придется, в первую очередь, строить пары senior+junior (имеется в виду градация программистов, которая делит специалистов по уровням навыков и ответственности) и растить «середину» — это самое узкое «бутылочное горлышко» рынка, отмечает эксперт.

При этом кандидаты предъявляют повышенные требования к работодателям. Они ожидают не только конкурентоспособной заработной платы, но и интересных, инновационных проектов, возможностей для непрерывного обучения и развития, гибкого или удаленного формата работы.

«Сегодня талантливые специалисты ищут не просто работу, а проект, в который можно вложить свои компетенции. Их ключевые требования — это содержательные вызовы и возможность роста. Им важно участвовать в интересных, инновационных проектах, иметь возможность профессионально развиваться, вносить реальный вклад и быть услышанным. Естественно, это должна быть подкреплено конкурентной зарплатой, соцпакетом, комфортными условиями труда и стабильностью компании. Наличие сильной команды и опытных наставников также является серьезным стимулом»,— подчеркивает Юрий Андреев.

Ксения Ахметжанова