«Единая Россия» получила 85% мандатов в Курганской областной думе

Избирательная комиссия Курганской области распределила мандаты по единому избирательному округу на выборах в областную думу восьмого созыва, сообщает пресс-служба избиркома.

Из 17 мест в облдуме 12 заняли представители «Единой России»: Сергей Муратов, Сергей Парышев, Алексей Кубасов, Роман Хохлов, Дмитрий Жуковский, Ольга Баланчук, Вячеслав Немиров, Никита Курбаченков, Вадим Шумков, Олег Попов, Сергей Максимов и Олег Логинов. Все остальные партии получили по одному мандату. Депутатами станут Павел Вагин (ЛДПР), Ярослав Климко («Партия пенсионеров»), Даниил Москвин («Новые люди»), Ирина Бурулькина («Справедливая Россия») и Виктор Зырянов (КПРФ).

Во всех 17 одномандатных округах победу одержали кандидаты от «Единой России». Наибольшую поддержку избирателей получили Марат Исламов (67,85% в округе №14), Дмитрий Ильтяков (64,99% в округе №16) и Владимир Казаков (64,94% в округе №15).

В выборах в Курганскую областную думу приняли участие 245,2 тыс. избирателей, явка составила 38,4%.

Виталина Ярховска