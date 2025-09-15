В Курганскую облдуму прошли представители шести партий
На выборах депутатов Курганской областной думы все шесть партий-участников преодолели барьер 5% и будут представлены в новом созыве. Во всех одномандатных округах победили кандидаты «Единой России». Об предварительных результатах выборов рассказал председатель избирательной комиссии региона Роман Скиндерев на брифинге.
Явка составила 38,37% избирателей. Всего проголосовали 245,2 тыс. жителей региона
По единому округу лидирует партия «Единая Россия», получившая 54,91% голосов избирателей. За ней идут ЛДПР — 12,85%, КПРФ — 10,69%, «Новые люди» — 7,37%, «Партия пенсионеров» — 6,24% и «Справедливая Россия — За правду» с 5,87% голосов
Избранными по одномандатным округам признаны кандидаты от «Единой России»:
- округ №1 —Владимир Семенов (38,22%);
- округ №2 — Татьяна Хильчук (54,3%);
- округ №3 — Дмитрий Фролов (52,59%);
- округ №4 — Евгений Сергеев (36,99%);
- округ №5 — Роман Романович Роман (47,84%);
- округ №6 — Игорь Прозоров (60,65%);
- округ №7 — Валерий Порубов (51,40%);
- округ №8 — Сергей Нелюбин (50,97%);
- округ №9 — Федор Ярославцев (62,96%);
- округ №10 — Александр Черняк (53,13%);
- округ №11 — Алексей Маркин (36,13%);
- округ №12 — Максим Харлов (58,14%);
- округ №13 — Александр Обласов (53,61%);
- округ №14 — Марат Исламов (67,85%);
- округ №15 — Владимир Казаков (64,94%);
- округ №16 — Дмитрий Ильтяков (64,99%);
- округ №17 — Евгений Кафеев (55,11%).