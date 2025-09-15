В Курганскую облдуму прошли представители шести партий

На выборах депутатов Курганской областной думы все шесть партий-участников преодолели барьер 5% и будут представлены в новом созыве. Во всех одномандатных округах победили кандидаты «Единой России». Об предварительных результатах выборов рассказал председатель избирательной комиссии региона Роман Скиндерев на брифинге.

Явка составила 38,37% избирателей. Всего проголосовали 245,2 тыс. жителей региона

По единому округу лидирует партия «Единая Россия», получившая 54,91% голосов избирателей. За ней идут ЛДПР — 12,85%, КПРФ — 10,69%, «Новые люди» — 7,37%, «Партия пенсионеров» — 6,24% и «Справедливая Россия — За правду» с 5,87% голосов

Избранными по одномандатным округам признаны кандидаты от «Единой России»: