«Евраз НТМК» вложит более 5 млрд руб. в модернизацию производства пекового кокса

«Евраз НТМК» (Нижний Тагил, Свердловская область) инвестирует более 5 млрд руб. в модернизацию производства пекового кокса, которая проходит в рамках федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Как сообщили в пресс-службе предприятия, на коксохимическом производстве комбината уже вывели из эксплуатации устаревшие пекококсовые батареи и сопутствующее оборудование смолопекококсового цеха. Это позволит снизить выбросы специфических загрязняющих веществ на 140,7 т в год. Работы были завершены на год раньше срока.

Модернизация производства пекового кокса на «Евраз НТМК»

Фото: Пресс-служба «Евраз-Урал» Модернизация производства пекового кокса на «Евраз НТМК»

Фото: Пресс-служба «Евраз-Урал»

Взамен устаревших батарей будет запущена установка по производству электродного пека мощностью до 60 тыс. т в год. Новая экологически безопасная технологическая цепочка минимизирует объем выбросов в атмосферу и позволит выпускать новую товарную продукцию — пек марок Б, Б1, В и В1.

В эксплуатацию будет введен полностью закрытый участок дешламации каменноугольной смолы, откуда очищенная от шламов и воды смола будет поступать в два изолированных трикантера. Все оборудование на участке будет объединено воздушниками и коллектором с электрообогревом и теплоизоляцией. Это позволит после промывки в санитарном скруббере возвращать отработанные газы обратно в цикл газопроводов. На участке построят новое энергетическое оборудование: подстанции, насосные и теплообменники.

«Евраз НТМК» ведет планомерную работу по снижению нагрузки на окружающую среду и уменьшению выбросов в атмосферу. Как сообщил вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, модернизация производства пекового кокса — седьмое мероприятие, проводимое в рамках проекта «Чистый воздух». Комбинат продолжает модернизацию биохимической установки, что значительно уменьшит специфические запахи коксохимпроизводства. Инвестиции в этот проект превысят 1 млрд руб.

Анастасия Реутова